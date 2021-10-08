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Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и легковой машиной в Подмосковье

Авария произошла на 7-м км автодороги Орехово-Зуево - Верея - Николаевка

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля "Ягуар" на трассе в Подмосковье увеличилось до восьми, среди них есть ребенок. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что шесть человек пострадали в ДТП на трассе Орехово-Зуево - Верея - Новониколаевка. "В настоящее время установлено, что в ДТП пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, они направлены на осмотр в лечебное учреждение", - сказал собеседник агентства. По его данным, 8-летний ребенок получил травмы легкой степени тяжести. Всего в маршрутке находились 10 человек.

ДТП произошло в 14:50 мск, столкнулись двигавшиеся в попутном направлении маршрутная "Газель" и легковой автомобиль "Ягуар". На месте аварии работают сотрудники ДПС, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

В новость внесены изменения (16:40 мск) - уточняется число пострадавших.

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