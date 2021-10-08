В МВД Грузии назвали вероятную причину обрушения дома в Батуми

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Причиной частичного обрушения жилого дома в грузинском городе Батуми мог стать ремонт, который велся на первом этаже. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава МВД Вахтанг Гомелаури после того, как прибыл на место происшествия.

"По нашей информации, на первом этаже владелец осуществлял ремонтные работы. Я не могу утверждать, это сделает следствие, но возможно разрушение несущей стены могло и стать причиной обвала дома. Ведется расследование, если это будет так, то к ответственности будут привлечены люди", - сказал Гомелаури.

Глава МВД исключил версию взрыва бытового газа. По его словам, следователи уже изучили зафиксированный на камерах наблюдения момент разрушения здания, который указывает на то, что это было не в результате взрыва. Как отметил Гомелаури, уголовное дело в связи со случившимся возбуждено по части 2 статьи 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.

Секция жилого пятиэтажного дома в курортном городе Батуми на улице 26 мая обрушилась в пятницу утром. Что стало причиной обрушения - пока неизвестно. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек. По предварительным данным МВД, под завалами могут находиться от 10 до 15 человек. Ранее сообщалось, что спасатели ищут восемь человек. На месте работают более 200 спасателей и сотрудников полиции. В Батуми прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.