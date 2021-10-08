Арестованный по делу о мошенничестве бывший вице-президент ГК "ПИК" Лефель не признал вину

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Бывший вице-президент группы компаний "ПИК", ныне директор по развитию регионов ПАО "ГК "Самолет" Александр Лефель не признает вину в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как уточнил ТАСС его защитник Михаил Багмет, Лефель узнал об уголовном деле "еще два года назад".

"Наш подзащитный категорически не признает вину, и сторона защита также однозначно уверена в его невиновности. Можем сказать, что все обстоятельства, которые представлены компанией "ПИК", искажены, полагаем, что ее руководством "продавлено" возбуждение уголовного дела", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, Лефель узнал о следственных действиях по делу о мошенничестве "еще два года назад". "Мы к этим всем обстоятельствам готовились более двух лет назад, поэтому со всей ответственностью могу сказать, что у следствия будут проблемы с доказыванием вины, - подчеркнул защитник. - Гражданско-правовым отношениям придан вид уголовно-правовых [отношений], и сторона защиты в ближайшее время это докажет".

Как сообщалось ранее, следователи задержали в Москве бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Тверской суд Москвы арестовал его до 7 декабря.