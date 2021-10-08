Причиной ДТП с маршруткой в Подмосковье стало торможение одной из машин

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Торможение одной из машин стало причиной столкновения маршрутки и легкового автомобиля "Ягуар" на трассе в Подмосковье. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительным данным, оба транспортных средства двигались в попутном направлении. Авария произошла из-за того, что водитель идущей впереди машины затормозил, а транспорт, двигавшийся следом, въехал в него", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что по итогам освидетельствования у участников аварии алкоголь в крови не обнаружен. В ГУ МВД добавили, что после осмотра врачей пять человек отпущены домой, трое госпитализированы с различными травмами.

ДТП произошло в 14:50 мск, столкнулись двигавшиеся в попутном направлении маршрутная "Газель" и легковой автомобиль "Ягуар". Как сообщил источник ТАСС, пострадали восемь человек, в том числе восьмилетний ребенок. Всего в маршрутке находились десять человек.