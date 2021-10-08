Дело о халатности возбудили в отношении директора школы в Казани, где произошла стрельба

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении директора 175-й школы в Казани, где в мае произошла стрельба. Женщину подозревают в халатности, сообщили ТАСС в Советском районном суде города.

"Да, ей предъявлена другая статья обвинения. Если у двух фигурантов [инженера "Союза пожарного мониторинга" Марата Зиганшина и генерального директора ООО "Ваша безопасность" Сергея Иванова] 238-я статья, то у нее - 293-я. Рассмотрение ее дела не будет у нас в суде, так как предварительное следствие по данному уголовному делу еще не окончено, то есть в отношении ее не установлена на данный момент такая мера пресечения, которую необходимо продлевать в суде", - сообщили в пресс-службе суда.

Басманный суд Москвы 7 октября продлил арест Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии в Казани. Ранее суд Казани отправил под домашний арест Сергея Иванова - директора ООО "Ваша безопасность", которое занималось системой контроля в школе. Следствие считает, что компания не оказала школе необходимые услуги. Еще одним фигурантом дела стал инженер "Союза пожарного мониторинга" Марат Зиганшин, суд назначил ему запрет определенных действий.

В день трагедии глава Минпросвещения Сергей Кравцов перед журналистами заявил, что самоотверженные действия педагогов и сотрудников школы в Казани позволили избежать большего числа жертв.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога, 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц.