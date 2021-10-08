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В ДТП с микроавтобусом под Тюменью пострадали шесть человек

Среди них трое детей

ТАСС, 8 октября. Столкновение микроавтобуса и трех легковых автомобилей произошло на трассе под Тюменью. По предварительным данным, пострадали шесть человек, среди них трое детей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

"По предварительным данным, шесть человек - трое взрослых и трое детей - пострадали в столкновении четырех автомобилей. Столкнулись Ford Transit и три легковых автомобиля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, от удара один из автомобилей вылетел на встречную полосу. В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего.

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