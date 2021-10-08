Водитель "ВАЗ" сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе на юго-западе Москвы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля "ВАЗ" сбил женщину с девятилетней девочкой на пешеходном переходе на юго-западе Москвы, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на Нахимовском проспекте в районе дома 65 водитель автомобиля "ВАЗ 2107" совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пострадавших пешеходов госпитализировали в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что девятилетнюю девочку медики госпитализировали с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и множественные травмы", а женщину - с предварительным диагнозом "перелом бедра, плеча и черепно-мозговая травма".

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы выясняют все обстоятельства случившегося.