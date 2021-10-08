Избивших мужчину в метро Москвы обвинили в покушении на убийство и угрозе полиции

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение троим избившим мужчину в московском метро в покушении на убийство и угрозе полицейским. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"На основании собранных доказательств Главным следственным управлением троим фигурантам уголовного дела - Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 318 УК РФ (покушение на убийство, угроза применения насилия в отношении представителей власти)", - сказала Петренко.

По данным следствия, вечером 4 октября Ханмагомедов, Мусалаев и Залибеков в вагоне поезда московского метро, который следовал от станции "Измайловская" до станции "Первомайская", нецензурно выражались в адрес женщин и угрожали им. Молодой человек сделал им замечание, в ответ на которое мужчины избили его. Ханмагомедов и Мусалаев продолжали бить молодого человека ногой по голове, даже когда он уже лежал на полу в луже крови. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение.

Затем фигуранты попытались скрыться, но были задержаны полицейскими. При этом один из них пытался ударить сотрудника лезвием канцелярского ножа, а другой распылил в сторону полицейских содержимое перцового баллончика. Все трое фигурантов арестованы. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СК России, также ранее полиция возбудила дело о хулиганстве.