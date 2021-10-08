Суд арестовал троих обвиняемых в попытке "продать" пост главы Чукотки

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в пятницу заключил под стражу троих фигурантов дела о мошенничестве при попытке "продать" должность главы Чукотского автономного округа за $4 млн, сообщили ТАСС в суде.

"Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Юсупову О. В., Струсевичу С. Н., Гладкову А. В.", - сказала собеседница агентства.

Согласно материалам дела, трое фигурантов предложили генерал-майору полиции в отставке Тимофею Сасыкову "купить" должность губернатора Чукотки за $4 млн. Сасыков обратился в правоохранительные органы и под наблюдением оперативников ФСБ передал муляж денег, после чего фигуранты дела были задержаны.

Задержанным вменяется мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц.