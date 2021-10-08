{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Замбии произошла авария на электросетях

Столица страны осталась без электричества

ПРЕТОРИЯ, 8 октября. /ТАСС/. Крупная авария произошла в пятницу на электросетях в Замбии, значительная часть страны, включая столицу Лусаку, осталась без электричества. Об этом сообщила государственная энергетическая компания Zesco.

"Большинство регионов Замбии оказалось без электричества в результате потери генерирующих мощностей на ГЭС "Кариба Северная", - говорится распространенном Zesco коммюнике.

На расположенную на реке Замбези ГЭС, которая находится в совместном владении Замбии и Зимбабве, приходится значительная часть потребляемой Замбией электроэнергии.

Специалисты пытаются сейчас установить причины неполадок и устранить их. Без электроэнергии остались столица Лусака, а также районы на востоке страны, где находятся крупнейшие горнодобывающие предприятия.

Теги
Замбия
Суд арестовал троих обвиняемых в попытке "продать" пост главы Чукотки
Фигурантам дела вменяется мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц
Читать полностью