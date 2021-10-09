Спасатели извлекли тело женщины из-под завалов в Батуми

ТБИЛИСИ, 9 октября. /ТАСС/. Грузинские спасатели извлекли тело пожилой женщины из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Батуми. Об этом в субботу сообщили ТАСС в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, женщина оказалась первой найденной жертвой обрушения. Ранее спасатели извлекли из-под завалов живыми четырех человек, в том числе ребенка. Спасательные работы продолжаются.

Секция жилого пятиэтажного дома в курортном городе Батуми на улице 26 Мая обрушилась в пятницу утром. По предварительной версии, которую привел глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, обрушение могло быть вызвано ремонтными работами на первом этаже здания. По предварительным данным, под завалами могли находиться не более 10 человек. На месте работают до 300 спасателей и сотрудников полиции.