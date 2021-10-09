ТАСС, 9 октября. Специалисты тушат в регионах России лесные пожары на площади 288 га, за сутки ликвидировали 32 возгорания на площади 1 465 га, сообщает в субботу пресс-служба Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 8 октября 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 32 лесных пожара на площади 1 465 га. На 00:00 мск 9 октября 2021 на территории Российской Федерации действовало 24 лесных пожара на площади 288 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Восемь пожаров на землях лесного фонда тушат в Хабаровском крае, площадь возгораний составляет 217 га, 13 пожаров (43 га) на землях лесного фонда действует в Свердловской области. По одному пожару ликвидируют в Курганской и Тюменской областях, один - в Тюменской области, его площадь составляет 1 га.

На тушении задействовали 500 человек, 169 единиц техники, три воздушных судна. Еще 18 воздушных судов ведут мониторинг.

Пожароопасный сезон открыт в 60 субъектах Российской Федерации. Особый противопожарный режим действует в 24 субъектах России.