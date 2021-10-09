В Находке нетрезвый студент забросал Вечный огонь вырванными с клумбы растениями

ТАСС, 9 октября. Девятнадцатилетний пьяный студент забросал Вечный огонь в Находке растениями, вырванными с клумбы, его привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

"Утром работники компании, которые занимаются уборкой территории памятника Победы в Великой Отечественной войне, обнаружили, что на клумбах вырваны растения, которые с землей брошены в Вечный огонь. Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний местный житель, студент второго курса высшего учебного заведения Владивостока", - сказали в пресс-службе.

Парень в своем проступке раскаялся и признал вину. "В отделе полиции молодой человек пояснил, что возвращался домой после употребления алкогольных напитков. Проходя мимо памятника, остановился, вырвал растения из клумбы и бросил их в Вечный огонь", - отметили в главке.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.17 КоАП РФ ("Уничтожение или повреждение чужого имущества"), материалы направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения. Нарушителю грозит административный штраф в размере до 500 рублей. Кроме того, ему придется оплатить стоимость повреждения зеленых насаждений и работу специалистов, которые будут очищать памятник, на сумму более 4 тыс. рублей.