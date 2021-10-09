Число погибших при отравлении алкоголем в Оренбуржье выросло до 26

ОРЕНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Двадцать шесть человек погибли в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области, еще 28 человек пострадали.

Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области

Об этом рассказала ТАСС замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова.

"Количество пострадавших увеличилось с 49 до 54. Смертность увеличилась за счет того, что погибли те, кто был доставлен в тяжелом состоянии, в состоянии комы. 26 человек умерли, 28 живы, часть находится в стационаре", - сказала она.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

Аверкова также отметила, что в настоящее время нет потребности в перевозке в другие клиники пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.