Из квартиры на западе Москвы украли 10 млн рублей и украшения

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Неизвестный украл из квартиры 76-летнего замгендиректора компании на улице Шолохова на западе Москвы 10 млн рублей и ювелирные украшения, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

"Вечером 8 октября в полицию обратился заместитель генерального директора компании, [мужчина] 1945 года рождения, который сообщил о краже из квартиры, расположенной на улице Шолохова. Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный повредил замки входной двери, проник в квартиру заявителя, где похитил 10 млн рублей, а также ювелирные изделия на 500 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Всего пострадавшему нанесен ущерб на 10,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).