Дело возбуждено в отношении водителя, сбившего троих пешеходов на тротуаре в Москве

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя автомобиля, который, хотя и не имел водительского удостоверения, но сел за руль и сбил троих пешеходов на тротуаре на Тимирязевской улице на севере Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

"В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), в настоящее время он задержан", - сказал собеседник агентства. Санкция данной статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

В главке уточнили, что две пострадавшие после оказания медицинской помощи отпущены, еще одна 18-летняя девушка госпитализирована с перелом бедра, ссадинами на теле и голове.

Ранее в районе дома 44 по Тимирязевской улице водитель ВАЗ-2101, не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил троих пешеходов. Виновник ДТП не имеет права управления транспортными средствами и никогда не получал водительского удостоверения. Как он сам пояснил, ДТП произошло из-за того, что он перепутал педали тормоза и газа.