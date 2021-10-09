В Москве задержали студента, который угрожал убийством в групповом чате

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Полиция задержала студента магистратуры Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), угрожавшего в групповом чате убийством из-за конфликта с преподавательницей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Студент магистратуры МГЛУ вечером 6 октября в групповом чате в "ВКонтакте" написал, что хочет отомстить своим преподавателям и одногруппникам, и угрожал застрелить их, либо порезать", - сказал источник.

Его одногруппники восприняли угрозу серьезно и не пришли на следующий день на занятия. Приехавшим домой к студенту полицейским он пояснил, что недавно у него появился новый преподаватель по английскому языку, с которым у него регулярно были конфликты. После последнего такого конфликта 4 октября у студента случился нервный срыв, из-за которого он стал писать своей одногруппнице про расправу над преподавателями и студентами, а также про организацию теракта.

"Молодой человек пояснил полиции, что сообщения писал в неадекватном состоянии, сейчас так не считает, вину признает и раскаивается. Он задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"), по которой студенту грозит до двух лет лишения свободы", - сообщил собеседник агентства.