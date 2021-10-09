В ДТП в Самарской области погибли три человека

САМАРА, 9 октября. /ТАСС/. ДТП с участием двух автомобилей произошло в Сызранском районе Самарской области, погибли три человека, двое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Сызранском районе Самарской области на 8-м км автодороги М-5 "Урал - Сызрань". По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Subaru. Погибли три человека - водитель и пассажиры автомобиля Hyundai Solaris, их личности устанавливаются. За медицинской помощью обратились два человека", - сказала собеседница агентства.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как уточнили журналистам в прокуратуре Самарской области, столкновение произошло примерно в 10:00 (09:00 мск). Среди пострадавших - девушка, находившаяся в автомобиле Hyundai Solaris, и водитель Subaru. По информации регионального ГУ МЧС, в ликвидации последствий ДТП принимали участие 26 человек и девять единиц техники.