Первого обвиняемого в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбуржье заключили под стражу

ОРЕНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Орска Оренбургской области заключил под стражу на два месяца обвиняемого в нелегальном сбыте алкогольной продукции. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее следователи в рамках расследования уголовного дела установили причастность к совершению преступления 29-летнего жителя города Орск, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размене.

"Первый фигурант 1992 года рождения, обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)". Под арестом [он] пробудет до 8 декабря", - рассказала собеседница агентства.

Как уточнили в суде, обвиняемый в процессе заседания отказался от дачи каких-либо пояснений. Также мужчина обвиняется по п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. При допросе в качестве обвиняемого он свою вину признал. Также в настоящее время избирается мера пресечения еще двум фигурантам.