В Петербурге возбудили дело после повреждения четырех надгробий на Богословском кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о вандализме возбуждено в Санкт-Петербурге после того, как на Богословском кладбище были обнаружены повреждения четырех надгробий. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Четвертого октября со службы "112" в полицию поступило сообщение от 48-летнего гражданина о том, что на территории Богословского кладбища на проспекте Мечникова при обходе территории было обнаружено повреждение четырех надгробий частных могил. Полицией Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм")", - говорится в сообщении пресс-службы.

Принимаются меры по розыску злоумышленников, отметили в управлении.

Богословское кладбище - действующий некрополь в Калининском районе Санкт-Петербурга, первые упоминания о котором относятся к началу XVIII века. Во время Великой Отечественной войны было одним из основных мест массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда, скончавшихся от голода, болезней и немецких бомбежек. Также здесь похоронены писатели Виктор Бианки и Евгений Шварц, дирижер Евгений Мравинский, балетмейстер Леонид Якобсон, рок-музыкант Виктор Цой и другие известные люди.