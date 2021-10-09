Пожар на складе с горючим в Красноярском крае локализовали на площади 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пожарные локализовали огонь на складе с горючим в Емельяновском районе Красноярского края на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 12:58 мск объявлена локализация пожара на площади 1 000 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре поступила в 09:20 мск. Произошло частичное обрушение кровли. Тушение пожара осложняет большая горючая загруженность склада, а также использование подвозной воды. Кроме того, работы затруднены порывами ветра до 15 м/с. В ГУ МЧС по региону сообщили, что, по предварительной информации, пострадавших нет.