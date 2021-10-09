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Отравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области

Число фигурантов дела об отравлении алкоголем жителей востока Оренбуржья возросло до семи

В настоящий момент избирается мера пресечения пятерым фигурантам уголовных дел

ОРЕНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Число фигурантов, которые были задержаны в рамках расследования уголовных дел после отравления жителей востока Оренбургской области, возросло до семи.

Об этом рассказали ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона.

"Завтра в Октябрьском районном суде Орска будут рассматриваться два материала в отношении мужчины, доставившего поддельную алкогольную продукцию, и женщины-продавца", - рассказала собеседница агентства, добавив, что избирается мера пресечения пятерым фигурантам уголовных дел.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования шести уголовных дел по незаконному производству, хранению и сбыту алкогольной продукции были задержаны шесть человек.

 

Теги
РоссияОренбургская областьОтравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области
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