В Хабаровском крае военная прокуратура возбудила дело после избиения военнослужащего

ТАСС, 9 октября. Следствие возбудило уголовное дело по двум статьям по факту избиения группой солдат военнослужащего в казарме воинской части в Хабаровском крае. Об этом сообщил военный прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев.

Как сообщил прокурор в интервью "Российской газете", после проверки нашли подтверждение факты неуставных отношений (ч. 2 ст. 335 УК РФ) и вымогательства (ч. 2 ст. 163), в связи с чем возбуждено дело по двум статьям. "Было также установлено, что в избиении военнослужащего, дагестанца по национальности, из всей группы на кадрах именно этого ролика принимали участие два военнослужащих, один из Дагестана, второй из Кабардино-Балкарии. Военная прокуратура вышла в суд с ходатайством о заключении обоих фигурантов дела под стражу", - сообщает "Российская газета" со ссылкой на прокурора.

Также проверка выявила и другие факты неуставных отношений, избиения и вымогательства еще в сентябре группой, в которую входил еще и рядовой контрактной службы Ринат Гашимов. Избиение, по данным надзорного ведомства, произошло в воинской части 46102 в городе Бикине. Проверка установила, что два водителя, солдаты-срочники из автороты батальона материально-технического обеспечения Исмаил Магомедов и Шамиль Торчоков, а также контрактник Гашимов неоднократно избивали солдата срочной службы Ислама Алиева. Все подозреваемые задержаны.

"Установлено, что причиной избиений стали требования передать группе 20 тыс. рублей и телефон iPhone 10", - говорится в тексте издания. При этом отмечается, что речь о дедовщине не идет, так как Алиев и Магомедов были призваны в армию в ноябре 2020 года, а Торчоков служил с конца июня 2021 года.

В пресс-службе Главной военной прокуратуры сообщили ТАСС, что военным прокурорам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также условия, ему способствовавшие. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению норм законодательства о воинской обязанности и военной службе. В целях устранения выявленных нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в надзорном ведомстве.