Ливан остался без электричества из-за перебоев в работе двух крупнейших электростанций

БЕЙРУТ, 9 октября. /ТАСС/. Ливан столкнулся с масштабными отключениями электроэнергии в субботу из-за остановки двух крупнейших электростанций, вызванной нехваткой топлива.

Как сообщил местным СМИ представитель государственной электрической компании, ТЭС в Дейр-Аммаре на севере и ТЭС в Захрани на юге страны прекратили работу из-за задержки поставок мазута из Объединенных Арабских Эмиратов.

Правительство Ливана ранее выделило средства на экстренную закупку топлива. Перебои в электроснабжении могут продлиться две недели.

Из-за проблем с поставками мазута государственная электрокомпания уменьшила в летний период до двух-четырех часов снабжение населения электричеством, остальное время свет подается в дома граждан и учреждения электрогенераторами, которыми владеют частные фирмы.

Кризисная ситуация усугубилась после решения Центробанка Ливана 12 августа отменить государственные субсидии на горюче-смазочные материалы (ГСМ) из-за сокращения валютных резервов, что вызвало волну уличных протестов и длинные очереди у автозаправочных станций.

22 сентября Министерство по делам энергетики и водных ресурсов Ливана объявило о поднятии цен на ГСМ на 15%, ранее в августе рост цен на бензин и мазут составил 66%.