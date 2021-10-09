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Причиной пожара под Красноярском мог стать аварийный режим работы электрооборудования

Возгорание произошло на складе с горючим

ТАСС, 9 октября. Аварийный режим работы электрооборудования стал, по предварительным данным, причиной пожара на складе с горючим в Емельяновском районе Красноярского края, площадь которого составляет 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на складе с горючим поступила в 09:20 мск. Произошло частичное обрушение кровли. Тушение пожара осложняет большая загруженность склада, а также использование подвозной воды и сильными порывами ветра. В ГУ МЧС по региону сообщили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. В 12:58 мск объявлена локализация пожара на площади 1 тыс. кв. м.

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