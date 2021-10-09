В Петербурге задержан студент, подозреваемый в краже техники и денег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга задержала студента, подозреваемого в совершении кражи в особо крупном размере. У потерпевшего из квартиры украли около 60 мобильных телефонов и деньги на общую сумму около 2 млн рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"Опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 21-летний подозреваемый, студент четвертого курса одного из петербургских вузов", - рассказали в пресс-службе.

Ночью 3 октября из службы "112" в полицию от студента одного из петербургских институтов поступило сообщение, что в период с 18:00 мск 2 октября до 01:00 мск 3 октября неизвестный неустановленным способом проник в снимаемую потерпевшим однокомнатную квартиру, откуда совершил хищение 200 тыс. рублей, а также около 60 мобильных телефонов различных моделей стоимостью около 2 млн рублей. В тот же день было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража").

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.