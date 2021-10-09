В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании несовершеннолетнего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Мужчина, которому предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетнего сына, арестован в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по городу.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение. Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следователи расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), в отношении 38-летнего мужчины. По данным следствия, обвиняемый с октября 2017 по октябрь 2021 года, действуя на почве длительно сложившихся личных неприязненных отношений к мальчику 2007 года рождения, являющемуся сыном его супруги, находясь в квартире одного из домов в Петербурге, неоднократно избивал ребенка.

Ведется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, добавили в управлении. Расследование уголовного дела продолжается.