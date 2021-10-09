Спасатели извлекли тело последней жертвы из-под обломков дома в Батуми

ТБИЛИСИ, 9 октября. /ТАСС/. Грузинские спасатели извлекли тело еще одного человека из-под обломков обвалившегося дома в Батуми. На этом поиски людей прекратились, сообщил в субботу журналистам глава МВД Вахтанг Гомелаури.

"Мы нашли девятого скончавшегося. По нашим данным, больше никто не считается пропавшим. Наверное, поисковые работы будут приостановлены", - сказал Гомелаури.

Как отметил глава МВД, который более суток находится на месте трагедии, на месте ЧП архитекторы, сейсмологи и другие специалисты проведут экспертизу, чтобы установить насколько безопасно можно продолжать работу по разбору завалов.

Секция жилого дома в Батуми на улице 26 мая обрушилась в пятницу утром. Порядка 400 спасателей в непрерывном режиме работали более 24 часов для спасения людей, оказавшихся под завалами. Им удалось вызволить двух человек, один из которых позже умер в больнице из-за несовместимых с жизнью травмами. Также мужчину с ребенком вызволили из стоявшей рядом с домом машины в начале спасательных работ.

По данным следствия, разрушение вызвали ремонтные работы на первом этаже, сделанные с грубым нарушением правил безопасности. Задержаны собственник квартиры и двое рабочих, делавших ремонт. 11 октября объявлен днем траура.