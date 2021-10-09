{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области
Обновлено 

Число погибших в результате отравления алкоголем в Оренбургской области выросло до 29

Остальным пострадавшим оказывается медпомощь
© Следственный комитет РФ/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области увеличилось с 26 до 29. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами СК России продолжается расследование уголовных дел по факту отравлений с летальными исходами жителей Оренбургской области. На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции всего задержали девять человек. 

Теги
РоссияОренбургская областьОтравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области
СМИ: число жертв теракта в шиитской мечети на севере Афганистана возросло до 150
Читать полностью