Число погибших в результате отравления алкоголем в Оренбургской области выросло до 29

ОРЕНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области увеличилось с 26 до 29. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами СК России продолжается расследование уголовных дел по факту отравлений с летальными исходами жителей Оренбургской области. На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции всего задержали девять человек.