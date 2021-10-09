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Двое детей и женщина пострадали в ДТП с участием двух легковушек в Кирове

Авария произошла на 13-м км автодороги "Киров - Советск - Яранск"

КИРОВ, 9 октября. /ТАСС/. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Кирове. В результате происшествия пострадали женщина и двое детей, сообщила в субботу пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Кировской области.

"Произошло столкновение автомобиля Suzuki под управлением 33-летнего мужчины и автомобиля Hyundai под управлением 41-летней женщины. В результате происшествия, по предварительным данным, водитель и два несовершеннолетних пассажира автомобиля Hyundai, пятилетний мальчик и четырехлетняя девочка, получили травмы", - говорится в распространенном сообщении.

ДТП произошло в субботу примерно в 13:35 на 13-м км автодороги "Киров - Советск - Яранск". По факту инцидента проводится проверка.

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