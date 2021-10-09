СМИ: число жертв теракта в шиитской мечети на севере Афганистана возросло до 150

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Число жертв теракта, произошедшего в пятницу в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана, возросло до 150. Об этом сообщила в субботу в своей электронной версии местная газета "Эттелаат-е руз" со ссылкой на источники во властных структурах региона.

Ранее сообщалось о порядка 100 погибших. Как уточняется, не менее 200 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших и раненых большое число детей и подростков.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) пообещало найти причастных к теракту боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) и которая взяла на себя ответственность за случившееся.

Как обратили внимание местные СМИ, это был первый взрыв в Кундузе после того, как он перешел 8 августа под контроль талибов. Между тем это уже третье нападение на религиозное сооружение в Афганистане за неполные семь дней.

3 октября в Кабуле в результате теракта возле мечети Идгах, когда там происходила церемония прощания с матерью представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида, по последним данным, погибли 12 человек. В среду в одной из мечетей в провинции Хост на юго-востоке страны произошел взрыв, жертвой которого стал один прихожанин, еще 14 получили ранения. В обоих случаях ответственность за случившееся взяли на себя боевики ИГ.

В то же время ранее Муджахид неоднократно заявлял о том, что проблема ИГ в стране полностью устранена, подчеркивая, что "это уже не угроза, а лишь головная боль" для афганского народа.