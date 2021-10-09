Пять человек пострадали в ДТП с легковым автомобилем в Башкирии

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Альшеевском районе Башкирии. В результате происшествия пострадали две женщины и трое детей, рассказали журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля Chevrolet Niva на автодороге между населенными пунктами Нижнее Аврюзово и Шафраново в Альшеевском районе республики. По прибытии на место установлено, что допущен съезд автомобиля с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что двум пострадавшим девочкам было по 15 лет, одной - восемь. Всех пятерых пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести. Устанавливаются причины произошедшего.