В Ярославской области начали поиск пропавшего трехлетнего ребенка

ТАСС. 9 октября. Полиция объявила поиск трехлетнего ребенка, который пропал 9 октября в поселке Семибратово Ростовского района Ярославской области, а также женщины, как предполагается, причастной к его исчезновению. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

"ОМВД России по Ростовскому району устанавливается местонахождение [женщины] 2003 года рождения и [мальчика] 2018 года рождения", - говорится в сообщении на сайте управления.

Полиция просит жителей сообщить информацию, которая может помочь в установлении их местонахождения.

Информация о поиске ребенка также размещена на страницах регионального спасательного отряда "Ярспас" в социальных сетях. Отмечается, что ребенка 9 октября увела женщина, с тех пор его местонахождение неизвестно.