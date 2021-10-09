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Женщина госпитализирована в Петербурге после падения на нее штукатурки с фасада здания

У нее диагностировали черепно-мозговую травму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Жительница Санкт-Петербурга госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения куска штукатурки с фасада здания на Васильевском острове. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в экстренных службах города.

"Девятого октября: по адресу 12-я линия Васильевского острова, дом 27, с фасада четырехэтажного жилого дома на уровне третьего этажа оторвался кусок штукатурки и упал на прохожего", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, пострадала женщина 1988 года рождения, она госпитализирована в Мариинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

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