Самодельный летательный аппарат совершил жесткую посадку под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Самодельный летательный аппарат совершил жесткую посадку в Зеленоградском районе Калининградской области. Пилот госпитализирован. Прокуратура начала проверку по факту происшествия, сообщила в субботу пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 9 октября 2021 года мужчина на самодельном летательном аппарате в Зеленоградском районе Калининградской области совершил жесткую посадку. В настоящее время он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Калининградская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшим.

На место происшествия выехал работник Калининградской транспортной прокуратуры, ситуацию контролируют его коллеги из Северо-Западной транспортной прокуратуры, отметили в ведомстве.

В новость внесена правка (18:34 мск) - передается с исправлением места происшествия в первом абзаце и цитате в связи с уточнением данных прокуратурой, верно - в Зеленоградском районе