В Ленобласти возбуждено дело по факту обнаружения в реке скелетированных останков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Тосненском районе Ленинградской области по факту обнаружения в реке скелетированных останков (как предполагается, ребенка) в сумке с привязанной гирей. Об этом сообщается в с субботу на сайте следственного управления СК России по региону.

"Сегодня в реке Ижоре в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области обнаружена сумка с привязанной гирей, в которой находились скелетированный останки, предположительно ребенка. По данным эксперта, предположительная давность наступления смерти более одного года. По данному факту следственным отделом по городу Тосно следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

После получения информации на место обнаружения останков прибыл заместитель руководителя следственного управления, возглавивший работу следственно-оперативной группы. В нее вошли руководитель и следователи следственного отдела по городу Тосно, следователи-криминалисты аппарата следственного управления, эксперт, а также сотрудники полиции.

"По делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления. Устанавливается личность погибшего ребенка, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению. Назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в управлении.