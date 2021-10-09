Пожар произошел на мансарде жилого дома в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Более 30 пожарных привлечено к ликвидации возгорания на набережной реки Карповки в Петроградском районе в историческом центре Санкт-Петербурга. Как сообщили журналистам в субботу в ГУ МЧС по городу, горит мансарда жилого дома.

Площадь горения мансарды жилого дома возросла до 800 кв. метров. Пожару присвоен третий ранг сложности, сообщили пожарные. Ранее в ведомстве сообщали, что площадь пожара составляла 600 кв. м.

"9 октября в 18:16 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, набережная реки Карповки, д. 30/15. В шестиэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 800 кв. метров", - сообщили в управлении, добавив, что "в 19:11 мск подан номер 3".

В 18:28 мск пожару присвоен дополнительный номер сложности 1-бис. Как рассказал журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка, сведения о пострадавших не поступали. Из дома эвакуировали 100 человек. К ликвидации пожара от МЧС привлечено 18 единиц техники и 80 человек личного состава.

Прокуратура Петроградского района организовала проверку в связи с распространением огня в многоквартирном жилом доме на набережной реки Карповки, сообщили журналистам в городском надзорном ведомстве. Отмечается, что в ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.

Здание является доходным домом купца Чубакова, оно было построено в 1911-1922 гг. Согласно данным на сайте комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры города, носит статус выявленного объекта культурного наследия.