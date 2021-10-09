Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 30

ОРЕНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Тридцать человек погибли в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Об этом рассказала ТАСС замминистра региональной и информационной политики области Инна Аверкова.

Что известно об отравлении контрафактным алкоголем в Оренбургской области

Ранее в СК РФ сообщали о 29 погибших.

"Подтвердили 30 [погибших]", - отметила собеседница агентства. Аверкова уточнила, что в стационарах продолжают лечиться 23 человека, из них пятеро подключены к аппаратам ИВЛ

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили склад и пункт производства, было изъято свыше 600 литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство. Следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции всего задержали девять человек