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Спасательные работы в Батуми, где обрушился дом, завершились

На месте остаются сотрудники полиции и продолжаются следственные мероприятия

ТБИЛИСИ, 9 октября. /ТАСС/. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии прекратила поисково-спасательные работы в городе Батуми на месте разрушения жилого дома. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении ведомства.

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"Поисково-спасательные мероприятия в Батуми завершены, на месте остаются сотрудники полиции и продолжаются следственные мероприятия", - сказано в сообщении.

Секция жилого дома в Батуми на улице 26 мая обрушилась в пятницу утром. Порядка 400 спасателей в непрерывном режиме работали более 24 часов для спасения людей, оказавшихся под завалами. Скончались девять человек.

По данным следствия, разрушение вызвали ремонтные работы на первом этаже, сделанные с грубым нарушением правил безопасности. Задержаны собственник квартиры и двое рабочих, делавших ремонт. 11 октября объявлен днем траура.

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