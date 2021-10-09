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В горах Дагестана из-за оползня отключена электроэнергия в пяти населенных пунктах

Информация о пострадавших не поступала

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Сход оползня оставил без света пять населенных пунктов в Акушинском районе Дагестана. Пострадавших нет, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"От диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Акушинского района: на 3 км республиканской дороги Цудахар - Акуша сошел оползень между населенными пунктами Куркаби и Аметеркмахи. Пострадавших нет. Имеется отключение электроэнергии в пяти населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заблокированных населенных пунктов нет. "Имеется объезд через республиканскую дорогу Леваши - Акуша", - добавили в ГУ МЧС по республике.

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