Упавшая декорация придавила актера насмерть во время оперы "Садко" в Большом театре

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Декорация насмерть придавила актера на сцене во время оперы "Садко" в Большом театре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Декорация упала на сцене во время оперы и насмерть придавила актера", - сказал собеседник агентства. "Его пытались реанимировать, однако спасти актера не удалось", - добавил источник.

Спектакль в Большом театре отменили после ЧП, отметил собеседник агентства. "Опера "Садко" в субботу отменена в связи с происшествием - с падением декораций на актера", - сказал он.

На месте работают полицейские и скорая помощь. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что им информация о происшествии не поступала.

В Большом театре подтвердили гибель артиста. "Во время спектакля "Садко" при смене декораций погиб артист миманса (мимического ансамбля), - сообщили в пресс-службе. - Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала". В театре добавили, что в настоящее время "на месте работают следователи с целью установить все обстоятельства произошедшего трагического события".

"Администрация театра оказывает все необходимое содействие", - отметили в пресс-службе.

Погибший - артист театра Евгений Кулеш 1983 года рождения, уточнил источник в правоохранительных органах. В опере "Садко" он отодвигал расположенный на сцене трон, в это время должна была начать спускаться декорация. Сам артист должен был пройти вперед - к зрителям.