СК начал проверку по факту гибели актера на сцене Большого театра

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту гибели артиста после падения декорации на сцене Большого театра. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"9 октября во время оперного спектакля, проходившего в театре, расположенном на Театральной площади в городе Москве, 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи. По данному факту Тверским межрайонным следственным отделом следственного управления проводится доследственная проверка", - сообщила Иванова.

Следователи работают на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура Москвы также начала проверку в связи с гибелью актера. "На месте находится и.о. заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственными органами, поставлены прокуратурой Москвы на контроль", - сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

Погибший - артист театра Евгений Кулеш 1983 года рождения, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. В опере "Садко" он отодвигал расположенный на сцене трон, в это время должна была начать спускаться декорация. Сам артист должен был пройти вперед - к зрителям. Спектакль был отменен.