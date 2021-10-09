Источник: погибший в Большом театре актер пошел не в ту сторону во время спуска декорации

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Погибший артист Большого театра Евгений Кулеш пошел не в ту сторону во время спуска декорации, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Вместо того, чтобы пройти вперед - в сторону зрителей, он пошел не в ту сторону и попал под декорацию, которая спускалась сверху", - сказал источник.

После инцидента 38-летнего артиста пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

Как сообщил ТАСС один из зрителей, спектакль начался с показа видеозаписи. После того как она закончилась, на сцену вышли два артиста. В это время с разных сторон начали появляться декорации. Когда на сцену должен был выйти солист для исполнения арии, раздались крики: "Стоп! Вызовите скорую!". По словам очевидца, инцидент произошел в глубине сцены, и зрители не увидели, что именно произошло. После этого занавес закрыли, объявив антракт, а через 15-20 минут сообщили об отмене спектакля и возврате денег.