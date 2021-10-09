Замгенпрокурора Молдавии задержали по делу о незаконном обогащении

КИШИНЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора Молдавии Руслан Попов был задержан в субботу на 72 часа после обыска в его доме. Кадры следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы информации и безопасности, показал в субботу телеканал "Публика", отметив, что подозреваемый проходит по делу о незаконном обогащении.

На этой неделе в Молдавии был также отстранен от должности и помещен под домашний арест генпрокурор Александр Стояногло. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, коррупции и других нарушениях. Стояногло не признал свою вину, заявив, что за арестом стоит президент страны Майя Санду, которая, по его словам, хочет установить контроль над Генеральной прокуратурой Молдавии.

Ранее Стояногло и Санду обменялись резкими высказываниями в адрес друг друга. Глава государства обвинила генпрокурора в неэффективности и отсутствии результатов при расследовании резонансных дел, а тот в ответ сказал, что от него среди прочего требуют открытия уголовных дел в отношении лидеров оппозиции. За день до своего задержания Стояногло на брифинге обвинил окружение президента в проведении кампании по его дискредитации, в которую, как он утверждал, были вовлечены СМИ и неправительственные организации, финансируемые Западом.

Возмущение задержанием генпрокурора выразили многие общественные деятели, эксперты и журналисты, а оппозиция предупредила о подготовке массовых акций протеста.