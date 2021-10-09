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СК задержал женщину, предположительно, похитившую ребенка под Ярославлем

Решается вопрос об аресте подозреваемой

ТАСС, 9 октября. Следователи задержали женщину, предположительно, причастную к похищению в Ростовском районе Ярославской области трехлетнего ребенка, который в субботу был найден в результате поисков, объявленных полицией. Решается вопрос об аресте подозреваемой, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

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"В настоящее время девушка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В субботу полиция объявила поиски мальчика 2018 года рождения и женщины 2003 года рождения, предположительно причастной к его исчезновению. К розыску подключился региональный поисковый отряд "Ярспас", на его странице в социальных сетях указано, что 9 октября в поселке Семибратово Ростовского района неизвестная женщина увела мальчика. Вечером они были найдены, жизни и здоровью ребенка угрозы нет.

По факту исчезновения несовершеннолетнего следственным управлением СК РФ по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ ("Похищение человека").

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