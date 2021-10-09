В Болгарии суд оставил под арестом россиянина, подозреваемого в промышленном шпионаже

СОФИЯ, 9 октября. /ТАСС/. Гражданин России, задержанный в Болгарии по подозрению в промышленном шпионаже, остается под арестом. Об этом в субботу сообщает телеканал Nova со ссылкой на решение суда. Также под арестом остаются два гражданина Литвы, задержанные вместе с ним. Заседание суда продолжалось четыре часа.

По информации телекомпании, задержанный россиянин - Сергей Зоненко, ученый, который руководил направлением "кумулятивные боеприпасы" на болгарском заводе "Арсенал".

О задержании россиянина в четверг сообщила областная дирекция полиции города Стара-Загора. Отмечается, что 24-летний гражданин Литвы и его 59-летняя соотечественница, а также гражданин России работали на военном заводе "Арсенал". Их деятельность была связана с инновационными технологиями, обеспечивающими выпуск продукции.

По информации полиции, они были задержаны 5 октября по итогам спецоперации на границе с Грецией после поступления информации о пропаже с завода изделий и документации, представляющих интерес для болгарских и зарубежных компаний. С 17 сентября трое иностранных сотрудников завода были в отпуске, из которого на работу не вернулись. Официальная информация о задержании гражданина России поступила в посольство РФ, которое контролирует ситуацию.