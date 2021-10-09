Пожарные локализовали возгорание на кровле жилого дома в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Возгорание на кровле жилого дома на набережной Карповки в Санкт-Петербурге локализовано, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.

"В 22:36 пожар локализован на площади 800 кв. м, ранг пожара снижен до № 2. Происходит очаговое тление на площади 300 кв. м", - сказали в управлении.

Сообщение о пожаре по адресу: набережная реки Карповки, дом 30/15, поступило в 18:16 мск. В семиэтажном жилом доме загорелась кровля на площади 800 кв. метров. В 18:28 мск пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС, в 18:53 мск - ранг был повышен до номера 2, в 19:11 мск - до номера 3. К ликвидации пожара привлечено 29 единиц техники и 128 человек личного состава МЧС.

По данным управления, 100 человек эвакуированы. Погибших и пострадавших нет. Эвакуированных жильцов временно разместили в помещениях Академической гимназии № 56.