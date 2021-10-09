Резервуар загорелся на территории нефтебазы в Подмосковье

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пожар начался на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья, горит резервуар. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В Рузском районе (поселок Дорохово - по улице Невкипелого, д. 85), по сообщению, горит резервуар на территории нефтебазы. К месту направлены пожарные подразделения", - сказал собеседник агентства.

Также в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили ТАСС, что к месту происшествия направлен пожарный поезд. "К месту пожара на территории нефтебазы направлен пожарный поезд", - сказал собеседник агентства.

В главке уточнили, что горит резервуар с дизтопливом. Объем устанавливается. Пожар начался вечером в субботу на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья. Информация о пострадавших не поступала.