СК возбудил уголовное дело после нападения собаки на ребенка в Казани

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Казани бродячая собака напала на ребенка. Об этом в субботу рассказали журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в Казани бродячая собака покусала мальчика. По данному факту следственными органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, собака нападала на ребенка на улице Юлиуса Фучика и покусала ему лицо и руки. Устанавливаются детали произошедшего.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о том, что проводится проверка. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка работе органов местного самоуправления на предмет исполнения законодательства об ответственном обращении с животными.