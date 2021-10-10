Открытое горение на территории нефтебазы в Подмосковье ликвидировали

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее сообщали о локализации пожара.

"В 23:52 объявлена локализация на площади 300 кв. м. В 00:13 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Пожар начался вечером в субботу на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья. Произошло возгорание резервуара с дизтопливом. На место пожара для тушения был направлен пожарный поезд. Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что из одной из емкостей вытекло дизельное топливо на площади 1 000 кв. м.